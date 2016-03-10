У Криму "суд" щодо заборони Меджлісу перенесли на тиждень

Про це повідомив глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв в інтерв'ю "Крим.Реалії".

"Адвокат подав клопотання про те, щоб перенести засідання з огляду на те, що він не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Там великий обсяг, з якими треба ознайомитися. Суд клопотання задовольнив. Наступне засідання суду відбудеться 17 березня о 9:30", – сказав Смедляєв.

Як повідомив напередодні перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, вони мають намір просити суд відкласти розгляд справи для ознайомлення з матеріалами.

7 березня захисту Меджлісу передали документи за позовом, ініційованим призначеною Москвою "прокурором" Криму Наталією Поклонською. Таким чином, до наступного засідання залишалося менше трьох діб на ознайомлення з матеріалами справи, які налічують більше 600 сторінок.

Читайте такожОкупаційна влада у Сімферополі заявила про плани "віджати" будівлю головного офісу Меджлісу

Раніше "Верховний суд" Криму приступив до розгляду позову про заборону Меджлісу. На першому засіданні 3 березня обвинувачення вимагало долучити до справи папку документів, які, за версією російського слідства, підтверджують, що дії представницького органу кримських татар є "протиправними і екстремістськими". Керівники Меджлісу прогнозують, що, швидше за все, суд задовольнить вимоги прокуратури.

В ООН закликали Росію не допустити заборони Меджлісу в Криму. Також стурбованість з цього приводу висловив і Євросоюз.

Кримська правозахисна група звернулася в міжнародні організації з заявою про неприпустимість заборони Меджлісу в Криму.