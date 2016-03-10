У Криму "суд" щодо заборони Меджлісу перенесли на тиждень
Підконтрольний Росії "Верховний суд Республіки Крим" 10 березня переніс засідання за позовом російської "прокуратури" Криму про заборону діяльності Меджлісу кримськотатарського народу.
Про це повідомив глава ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв в інтерв'ю "Крим.Реалії".
"Адвокат подав клопотання про те, щоб перенести засідання з огляду на те, що він не встиг ознайомитися з матеріалами справи. Там великий обсяг, з якими треба ознайомитися. Суд клопотання задовольнив. Наступне засідання суду відбудеться 17 березня о 9:30", – сказав Смедляєв.
Як повідомив напередодні перший заступник голови Меджлісу Наріман Джелял, вони мають намір просити суд відкласти розгляд справи для ознайомлення з матеріалами.
7 березня захисту Меджлісу передали документи за позовом, ініційованим призначеною Москвою "прокурором" Криму Наталією Поклонською. Таким чином, до наступного засідання залишалося менше трьох діб на ознайомлення з матеріалами справи, які налічують більше 600 сторінок.
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Раніше "Верховний суд" Криму приступив до розгляду позову про заборону Меджлісу. На першому засіданні 3 березня обвинувачення вимагало долучити до справи папку документів, які, за версією російського слідства, підтверджують, що дії представницького органу кримських татар є "протиправними і екстремістськими". Керівники Меджлісу прогнозують, що, швидше за все, суд задовольнить вимоги прокуратури.
В ООН закликали Росію не допустити заборони Меджлісу в Криму. Також стурбованість з цього приводу висловив і Євросоюз.
Кримська правозахисна група звернулася в міжнародні організації з заявою про неприпустимість заборони Меджлісу в Криму.