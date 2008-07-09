У жовтні парламент, ймовірно, подбає про землю

Голова Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики і земельних відносин Микола ПРИСЯЖНЮК (фракція Партії регіонів) прогнозує розгляд парламентом пакета законопроектів, що стосуються ринку землі, в жовтні цього року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це М.ПРИСЯЖНЮК повідомив журналістам.

«Восени, в жовтні місяці, ми докладемо максимум зусиль, щоб ці законопроекти були розглянуті у Верховній Раді», - сказав він.

М.ПРИСЯЖНЮК зазначив, що «поки закон про ринок земель чекає своєї черги в роботі Верховної Ради, сьогодні відбуваються тіньові схеми, за якими забирається земля у власників паїв і переходить в інші руки, - до вертикально-інтегрованих структур».

За його даними, для того, щоб визначити обсяги тіньового ринку землі, комітет ініціював проведення інвентаризації землі, яку підтримав уряд.

«Нас цікавить, перш за все, сільськогосподарська земля, щоб ми зрозуміли, скільки якої землі сьогодні є на балансі, скільки якої землі самосіви захопили, скільки землі сьогодні піддалося ерозії й не може бути використано. Провівши інвентаризацію сільськогосподарської землі, ми знатимемо реальну картину», - пояснив голова комітету.

При цьому М.ПРИСЯЖНЮК повідомив, що Держкомзем «фактично в цьому напрямку не працює».

«Сьогодні ми вимагатимемо від Держкомзему, щоб він більш досконало підійшов і сказав, що робити з тими землями, що розпайовано (понад 30%) людям, пенсіонерам, які не мають своїх спадкоємців. Куди ця земля повинна перейти - або в сільраду, або в іпотечний банк», - сказав він.