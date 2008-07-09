Тягнибок за популярністю між Тимошенко і Яценюком

Жителі Івано-Франківська найбільше довіряють прем’єр-міністру України, лідеру БЮТ Юлії ТИМОШЕНКО, голові всеукраїнського об’єднання «Свобода» Олегу ТЯГНИБОКУ та голові Верховної Ради Арсенію ЯЦЕНЮКУ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Івано-Франківському прес-клубі реформ повідомив директор центру «Соціоінформ» (м.Львів) Олексій АНТИПОВИЧ, що проводив опитування громадської думки.

За даними опитування, 57,8% жителів Івано-Франківська довіряють Ю.ТИМОШЕНКО, 34,5% - О.ТЯГНИБОКУ та 33,8% - А.ЯЦЕНЮКУ.

Також, за словами О.АНТИПОВИЧА, у політичних симпатіях івано-франківці надають перевагу Блоку Юлії Тимошенко та ВО «Свобода». Згідно з даними опитування, івано-франківці вважають, що саме ці політичні сили можуть покращити ситуацію в місті.

Водночас Президентові України Вікторові ЮЩЕНКУ довіряють 33,5% івано-франківців.

Більш як 35% респондентів вважають, що в Україні почався хаос і безвладдя, і майже стільки ж переконані, що Україна перебуває у стані гострої політичної кризи. За інформацією «Соціоінформу», кожен другий івано-франківець оцінює ситуацію в Україні як таку, що погіршується.