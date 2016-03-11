ГПУ вживає заходи щодо конструктивної співпраці з НАБУ у сфері кримінального провадження

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ ГПУ.

Зазначається, що останнім часом директором НАБУ за погодженням з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури з посиланням на п. 2 ч. 1 ст. 17 Закону України "Про Національне антикорупційне бюро України" та ст. 216 КПК України започатковано практику винесення та направлення для виконання "рішень про витребування кримінальних проваджень", які розслідуються слідчими органів прокуратури.

"Зазначена позиція не відповідає чинному кримінальному процесуальному законодавству України, оскільки новий КПК України не передбачає "інституту витребування кримінальних проваджень" (був скасований) і, відповідно, жодного способу реалізації таких вимог Кодексом не регламентовано", - йдеться у повідомленні.

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Зауважується, що згідно з ч. 3 ст. 9 КПК України при здійсненні кримінального провадження заборонено застосовувати закон, що суперечить цьому Кодексу.

Водночас, відповідно до Закону "Про внесення зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо кримінальних проваджень, які розслідуються слідчими органів прокуратури", досудове розслідування у кримінальних провадженнях продовжує здійснюватися слідчими органів прокуратури, які користуються такими повноваженнями до закінчення досудового розслідування.

З огляду на це, за ініціативою Головного слідчого управління та управління правового забезпечення ГПУ "вживаються заходи щодо розробки та запровадження законного механізму і способів направлення слідчими прокуратури кримінальних проваджень до інших правоохоронних органів, у тому числі Національного антикорупційного бюро України".

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У якості прикладу такої співпраці наводиться те, що 9 лютого на підставі звернення працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Головним слідчим управлінням ГПУ відповідно до вимог КПК України та Регламенту ГПУ до САП було направлено матеріали кримінального провадження за фактом вимагання та отримання представниками законодавчої гілки влади від одного з колишніх народних депутатів України неправомірної вигоди в сумі 6 млн доларів для вирішення питання про доручення розслідування у ньому детективам НАБУ.

9 березня вказане кримінальне провадження, "незважаючи на його актуальність та підслідність НАБУ, Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою повернуто до Генпрокуратури з мотивів начебто відсутності підстав для визначення підслідності за детективами Національного антикорупційного бюро".

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Відтак, досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні надалі проводиться слідчими Головного слідчого управління ГПУ.

"Такі випадки, як свідчить практика, є непоодинокими", - зазначили у ГПУ.

Крім того, зазначається, що у засобах масової інформації висвітлюється позиція директора НАБУ про начебто невиконання Головним слідчим управлінням ГПУ його "рішення", погодженого з керівником Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, щодо витребування матеріалів кримінального провадження за підозрою одного з працівників Служби безпеки України у наданні неправомірної вигоди, пов’язаної з незаконним видобуванням бурштину.

Так, у ГПУ наголошують, що це кримінальне провадження не належить до підслідності детективів НАБУ, оскільки сума неправомірної вигоди значно менша за 500 розмірів мінімальної заробітної плати, а підозрюваний не відноситься до військовослужбовців вищого офіцерського складу СБУ.

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Водночас, Головне слідче управління та слідчі підрозділи підпорядкованих прокуратур висловлюють готовність до надання повного доступу прокурорам Спеціалізованої прокуратури та детективам НАБУ до наявних матеріалів кримінальних проваджень, у тому числі зазначеного вище "бурштинового" провадження, виключно у спосіб та з підстав, передбачених законом.

"Оскільки чинним законодавством України на достатньому рівні врегульовано порядок та способи відносин між правоохоронними органами у кримінальних провадженнях, вважаємо, що винесення керівниками та іншими службовими особами правоохоронних органів зазначених цілком робочих питань на широкий загал для обговорення громадськості, у тому числі в соціальних мережах (Фейсбук та інші), є не припустимим та лише зашкодить ефективній взаємодії цих органів у боротьбі зі злочинністю", - зауважили в ГПУ.