У Берліні відповіли на критику посла України на адресу уряду Німеччини

"Не може бути й мови про те, що Берлін якось заграє з Москвою", - заявив речник німецького зовнішньополітичного відомства Мартін Шефер, передає українська редакція "Німецької хвилі". За його словами, міністр закордонних справ Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр на тлі чергових перемовин у Парижі на початку березня висловився "тверезо" про брак прогресу у втіленні Мінських угод. "Він тут жодним чином не робив різниці між тими в Москві та тими в Києві, хто до цього моменту, цілком очевидно, не готовий до необхідних політичних кроків, щоб піти на компроміси", - наголосив речник відомства.

Читайте такожПосол України в Німеччині закидає Берліну "занадто дружнє" ставлення до Москви

Критично на заяви Андрія Мельника в інтерв'ю виданню відреагував і голова німецько-української міжпарламентської групи Карл-Георг Вельманн. Він зазначив, що розуміє "тривогу українського посла та його емоції". "Але я не можу підтвердити того факту, що ми заграємо із Росією. Якраз навпаки. Завдяки зусиллям німецького уряду та канцлерки конфлікт на Сході України вдалося поки заморозити", - наголосив політик.

Він нагадав, що позиція канцлерки Німеччини Ангели Меркель полягає в тому, що санкції проти Росії можуть бути скасовані лише після повного виконання Мінських угод. "Але Росія їх не виконує. Вона не виконала перші три пункти. Стрілянина й досі триває. ОБСЄ не надається вільний доступ. І важкі озброєння не відведені. І це те, у чому винні сепаратисти", - додав німецький парламентар.

Водночас Карл-Георг Вельманн згадав і невиконання Україною своїх зобов'язань у рамках мінського процесу. Він також нагадав, що Київ мляво виконує свої зобов'язання щодо втілення реформ в Україні. "Не можна прив'язувати питання внутрішніх реформ, які мусить втілювати Україна, до виконання мінських домовленостей", - сказав він. "Ми часто чуємо (з Києва. - Ред.), мовляв, поки конфлікт на Сході не вщухає, ми не можемо проводити реформи. Моя позиція завжди полягала в тому, аби ці питання розділяти", - додав політик.

Попри це Берлін, так само як і ЄС, й надалі демонструє готовність надавати всебічну допомогу та підтримку Україні на шляху до євроінтергації, зазначив Карл-Георг Вельманн. "Не лише з боку Німеччини, але і з боку ЄС, є згода в повному обсязі підтримувати Україну на цьому європейському шляху - фінансово, політично та в інших питаннях", - запевнив член Бундестагу. Це також стосується і справи Надії Савченко, наголосив політик.