У Яресько поменшало шансів стати прем'єром - ЗМІ

За словами поінформованих джерел, переговори з цього приводу продовжуються, однак схоже, що у прем'єрському кріслі поки залишатиметься Арсеній Яценюк, пише Українська правда.

"Вона (Яресько) виставила умови, що з парламентом не працює, але гарантовано отримує повну підтримку урядових законопроектів. Мало хто буде брати на себе відповідальність за непопулярні закони під МВФ", – заявив один із співрозмовників.

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Тим часом незначні шанси очолити уряд також у спікера Верховної Ради Володимира Гройсмана – через можливу монополію влади з боку президентської команди, проти чого виступає Захід.

"Інша історія – Гройсман. Тут проблеми з Заходом, тому що це фактичне продовження Порошенка. Якщо він займе крісло, то "Народний фронт" отримає спікерство – скоріш за все Парубій", – пояснив один із високопоставлених нардепів.

"Може виникнути хтось третій, на кшталт того ж Клімкіна. Технократ, але знов таки підконтрольний Петру Олексійовичу", – додав він.

Тим часом інший депутат розповів, що станом на вечір п'ятниці ніяких домовленостей щодо прем'єра не досягнуто.

"Яценюк тримається за крісло. Порошенко тримається за мрію його скинути", – резюмував він.

Окрім того наразі немає результатів щодо формування нової коаліції. За словами депутатів з партії Ляшка, перемовини все ще продовжуються.