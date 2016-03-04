Яресько попередньо погодилася на крісло прем'єра, але висунула кілька умов - ЗМІ

З Наталією Яресько протягом тижня велися переговори, і вона попередньо дала згоду на посаду прем'єр-міністра. Про це з посиланням на власні джерела в Адміністрації президента повідомляє "Українська правда".

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За інформацією видання, стратегічна сімка, до якої входить найближче оточення президента і прем'єра, продовжує умовляти Арсенія Яценюка піти у відставку.

Також протягом минулого тижня велися переговори з Яресько, в результаті чого вона все-таки попередньо погодилася очолити Кабмін, висунувши певні умови.

- Технократичний склад уряду без партійних квот і відсутність будь-якого політичного тиску з будь-чийого боку.

- Діалог з парламентом безпосередньо. Підтримка ініціатив уряду усіма фракціями коаліції, включно з БПП, де з деякими депутатами у нинішнього міністра фінансів непрості відносини. Наприклад, з Ніною Южаніною, яка в 2015 році зареєструвала альтернативний проект податкового кодексу.

Також, Яресько запропонувала кілька кандидатів до майбутнього уряду - Бориса Ложкіна та Дмитра Шимківа в якості віце-прем'єрів, заступника міністра економіки Юлію Ковалів як міністра енергетики.

При цьому Яресько назвала кілька прізвищ тих, кого б вона не хотіла бачити в майбутньому складі Кабміну. Це - заступник голови Адміністрації президента Віталій Ковальчук, який раніше претендував на кандидатуру першого віце-прем'єра-міністра економіки, міністр енергетики Володимир Демчишин і міністр соціального розвитку Павло Розенко.

За словами джерел, в АП на такі умови попередньо погодилися.

Разом з тим, оточенні Порошенка обговорюються і інші кандидатури на посаду прем'єр-міністра.

За інформацією видання, опоненти нинішнього прем'єра готові вже наступного тижня, орієнтовно 9-10 березня, ініціювати позачергове засідання парламенту, під час якого за планом Яценюк погодиться добровільно піти у відставку.

Раніше УНІАН повідомляв, що поки фракції коаліції висувають вимоги чинному уряду, президент не полишає ідеї зняти Яценюка з посади прем’єр-міністра. Серед прізвищ, які розглядаються на посаду прем'єра, - Володимир Гройсман, Олександр Турчинов і навіть Михаїл Саакашвілі. Раніше Яресько спростовувала повідомлення ЗМІ, що саме вона зможе змінити Яценюка на посаді глави уряду.