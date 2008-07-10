У Черновецького рівняються на Рим

Перший заступник голови Київської міської держаної адміністрації Денис БАСС заявляє, що рішення про обмеження в’їзду вантажівок у Київ абсолютно законне.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, він наголосив, що Київська міська державна адміністрація має повноваження запроваджувати правила щодо проїзду автотранспорту територією міста.

«Якщо незадоволені перевізники звернуться до суду, то при розгляді цього питання Київська міська державна адміністрація буде захищати не власне свої інтереси, а інтереси 5 мільйонів киян, які щодня простоювали в автомобільних заторах, створених вантажним транспортом», – підкреслив Д.БАСС.

Він наголосив, що, запроваджуючи обмеження в’їзду вантажівок, керівництво міста враховувало європейській досвід, адже подібні обмеженні діють у Римі, Варшаві, Берліні та інших великих європейських містах, і там не виникає проблем з міжнародними перевезеннями.

«Ми створили спеціальні термінали для відстою транспорту, які заповнені лише на 10%. Однак водії вантажівок надають перевагу паркуванню на в’їздах до міста», – додав Д.БАСС.

Значно покращити ситуацію з вантажним транспортом допоможе будівництво Великої кільцевої дороги. Перший заступник голови КМДА підкреслив, що прискорення вирішення цього питання та фінансування будівництва залежить від Кабінету міністрів України та Київської обласної державної адміністрації.

«Ми сподіваємося, що уряд приділятиме більше уваги цьому питанню», - додав Д.БАСС.

Як повідомляв УНІАН, з 1 червня, відповідно до розпорядження Київського міського голови Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, введено обмеження на в`їзд у столицю великовантажного транспорту загальною масою понад 4,5 тонни з 7.00 до 20.00. Відтепер у години пік вантажівки взагалі не в`їжджатимуть у місто. З 10.00 до 17.00 в`їзд дозволений тільки великовантажним авто з позначкою «TIR».

У свою чергу представники Асоціації міжнародних автоперевізників України подали до суду на КМДА через заборону на в`їзд вантажівок до Києва. Також Ас мап звернулася Генеральної прокуратури та прокуратури столиці для вирішення ситуації з проїздом у Києві.