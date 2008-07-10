Ющенко поїхав до Швейцарії на скринінгове дослідження організму

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Швейцарії для планового медичного обстеження та динамічного контролю за реалізацією лікувальної програми з виведення діоксину з організму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента, глава держави два дні перебуватиме у Клініці дерматології університетського шпиталю Женеви у рамках своєї відпустки.

За повідомленням особистого лікаря Президента України, заступника керівника Державного управління справами Ростислава ВАЛІХНОВСЬКОГО, медики та медичні експерти констатують повне одужання В.ЮЩЕНКА. Цього разу Президент України пройде скринінгове дослідження стану здоров`я.

Особистий лікар глави держави також повідомляє, що зараз стан здоров`я В.ЮЩЕНКА дозволяє витримувати понаднормові навантаження на системній основі.