Через Грузію НАТО хоче наблизитися до середньоазіатського газу

Намагаючись утвердитися в Грузії, НАТО тим самим прагне наблизитися до середньоазіатських запасів енергетичної сировини, пише швейцарська газета Le Temps, коментуючи візит до Тбілісі держсекретаря США.

"У той час як Райс намагається перекласти на Кремль частину відповідальності за численні інциденти між Грузією і двома невизнаними республіками - Абхазією і Південною Осетією, за цим конфліктом виразно видно зіткнення енергетичних інтересів Заходу і Росії, - йдеться в публікації... - Грузія розташована в стратегічному місці, поблизу таких важливих країн-виробників (енергоресурсів), як Азербайджан, Туркменістан і Казахстан".

На думку експерта газети, Вашингтон, підтримуючи президента Грузії Михайла Саакашвілі, "розігрує стратегічну карту: здобути доступ до Каспійського басейну, де зосереджено 3,3% світових запасів газу".

Таким чином, "енергетичне питання тісно пов`язане з вступом Грузії до НАТО", вважає експерт.

Водночас, пише Le Temps, не слід забувати і про геополітичну складову: "Влаштувавшись у Грузії, НАТО стане в "підчерев`ї" Росії, по сусідству з такими кавказькими регіонами, як Інгушетія, Дагестан і Чечня". Крім того, "присутність Північноатлантичного альянсу в Грузії могла б мати вплив і на політику Азербайджану".

Що стосується Росії, то, як вважає газета, для неї вступ Грузії в НАТО став би "останнім попередженням, оскільки зважаючи на присутність США в Іраку і Афганістані, а також військового розширення Альянсу, вона відчула б себе ще більш оточеною".