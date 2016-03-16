Аграрії змусили комітет Ради підтримати їхній законопроект про оподаткування під тиском вулиці

Комітет Верховної Ради з питань податкової та митної політики розглянув законопроект 3851-1 "Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо захисту прав платників податку на додану вартість, в тому числі сільгосптоваровиробників". Цей так званий "аграрний законопроект" підтримали 22 депутати.

Про це щойно повідомив співголова Страйкового комітету, заступник голови Аграрної партії України Денис Марчук.

"Комітет розглянув аграрний законопроект. Тепер він буде вноситися у сесійну залу. Якби сьогодні тут не було цих кількох тисяч аграріїв, то, впевнений, законопроект не пройшов би комітет. Тому ми маємо бути готовими зібратися знову тоді, коли законопроект розглядатиметься парламентом. Страйковий комітет буде готуватися до цього", - зазначив Марчук.

Законопроект 3851-1, що є, за словами учасників мітингу, консолідованим баченням аграріїв щодо податкової реформи, передбачає запровадження єдиного публічного Реєстру заяв на бюджетне відшкодування; запровадження обов'язку відшкодування ПДВ виключно в порядку черговості надходження заяв; відновлення до 1 січня 2018 року дії спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість.

Також він передбачає незастосування до суб'єктів спеціального режиму оподаткування податком на додану вартість фінансових санкцій за допущення у період з 1 січня 2016 року до набрання чинності цим Законом помилок у податкових деклараціях, у яких відображаються результати діяльності в межах спеціального режиму оподаткування; заборону скасування контролюючим органом сум податкового кредиту за формальними ознаками.

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Нагадаємо, два дні поспіль аграрії пікетують урядові будівлі з вимогою прискорити розгляд законопроекту. Зволікання із внесенням цього документа на розгляд парламенту, на переконання Марчука, залишить Україну без молока та м’яса власного виробництва та спровокує зростання цін на основні продукти харчування на 40-60%.

Учасники мітингу наголошують, що від стабільності роботи вітчизняних виробників залежить передусім продовольча безпека і можливість населення, яке вже за останні кілька років збідніло втричі, купувати продукти харчування.

"Ніде у світі сільське господарство не працює на загальній системі оподаткування. Уряди всіх країн розуміють, що продукти харчування повинні бути доступні і різними шляхами їх здешевлюють. Наш уряд сьогодні піднімає податки. Завтра хоче продати землю, а хто її купить? Це точно будуть не українці - ми просто продамо свою державу", - говорить голова Хмельницької обласної організації Аграрної партії України Сергій Іващук.

За словами аграріїв, за останні 10 років стабільного зростання АПК вдалося модернізувати агрогосподарства приблизно на 40%, однак без спецрежиму ПДВ проводити далі модернізацію немає змоги, і буквально за кілька років сільське господарство "відкине" у розвитку на десятиліття назад.

Аграрії переконані, що ресурси для збалансування бюджету в Україні достатньо, і перш за все потрібно усунути корупційні схеми, а не вбивати галузь, яка годує країну.