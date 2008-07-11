Бюджетний комітет рекомендує парламенту проект Кабміну

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету ухвалив рішення рекомендувати парламенту узяти до розгляду проект змін до Державного бюджету України на 2008 рік, поданий Кабінетом Міністрів України.

«Комітет більшістю голосів підтримав рішення прийняти до розгляду законопроект про внесення змін до Держбюджету», - сказав УНІАН перший заступник голови Бюджетного комітету Владимир МАКЕЄНКО.

Як повідомлялося, 7 липня п.р. у Верховній Раді був зареєстрований поданий Кабінетом Міністрів проект закону про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2008 рік і про внесення змін до деяких законодавчих актів України" (№ 2713).

Учора, 10 липня, Президент України Віктор ЮЩЕНКО вніс на розгляд Верховної Ради свій проект закону про внесення змін до Державного бюджету на 2008 рік.