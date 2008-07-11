Експерти говоритимуть про зміни до бюджету-2008 на прес-конференції в УНІАН

Сьогодні о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Політологи та економісти про зміни до бюджету-2008». У прес-конференції візьмуть участь: заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, директор Центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН, політолог, професор міжнародного університету «Україна» Василь БАЗІВ.

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