Експерти говоритимуть про зміни до бюджету-2008 на прес-конференції в УНІАН

09:33, 11 липня 2008
Політика
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Сьогодні о 13.30 в інформаційному агентстві УНІАН відбудеться прес-конференція на тему: «Політологи та економісти про зміни до бюджету-2008».

У прес-конференції візьмуть участь: заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій ГОЛОБУЦЬКИЙ, директор Центру політичного маркетингу Василь СТОЯКІН, політолог, професор міжнародного університету «Україна» Василь БАЗІВ.

 

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