Бюджетний комітет екстрено розгляне альтернативу від Ющенка

Комітет Верховної Ради з питань бюджету сьогодні о 10.15 проведе своє екстрене засідання для розгляду президентського законопроекту щодо внесення змін до бюджету.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в інтерв’ю журналістам повідомив народний депутат від фракції НУ-НС, член Бюджетного комітету Валерій БОРИСОВ.

Він зазначив, що Бюджетним кодексом не прописаний чітко перелік, згідно з яким тільки виконавчий орган влади може вносити зміни до держбюджету.

При цьому він наголосив, що за усталеною практикою зазвичай такі зміни розробляє Міністерство фінансів. «Тому це тільки практика, але зміни може подавати будь-який суб’єкт законодавчої ініціативи», - сказав він.