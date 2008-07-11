Експерт: Ющенко хоче усунути Тимошенко з уряду до відпустки

Внесення Президентом України Віктором ЮЩЕНКО власного законопроекту змін до держбюджету-2008 показує його роль у нагнітанні напруги в парламенті.

Про це йдеться у переданому УНІАН коментарі професора міжнародного університету “Україна” Василя БАЗІВА щодо внесення Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ альтернативного до урядового законопроекту про зміни до державного бюджету України на 2008 рік.

“Передовсім, розробка і внесення проекту бюджету – виключна компетенція уряду, а не Президента, - нагадав політолог. - ЮЩЕНКО попросту не має конституційного права це робити. Але уповати до законослухняності Президента – це видавати бажане за дійсне”.

На думку В.БАЗІВА, внісши до ВР власний проект закону щодо змін до держбюджету, В.ЮЩЕНКО “продемонстрував свої справжні наміри і показав свою роль у нагнітанні нинішньої ескалації напруги у стінах парламенту”.

За словами політолога, важко пояснити виборцям, чому Верховна Рада не хоче розглядати поданий урядом бюджет. “Розуміючи це, опозиція врешті вступила в діалог із коаліцією, і тим самим відкрилася дорога до позитивного розгляду бюджетного питання в останній день сесії. Не бажаючи цього, ЮЩЕНКО й пішов на неконституційні маневри із своїм проектом”, - зауважив В.БАЗІВ.

На його переконання, В.ЮЩЕНКО “переслідує єдину мету – усунення майбутнього кандидата у Президенти ТИМОШЕНКО із посади прем’єр-міністра”.

За словами В.БАЗІВА, глава держави хоче зробити це до відпустки, адже, якщо не усунути її із уряду негайно і дати успішно працювати на посту прем’єра й надалі, з осені зупинити її шлях до майбутнього президентства буде уже неможливо.

На думку політолога, така мотивація змусила В.ЮЩЕНКА “вкотре переступити через Конституцію”. Немає сумніву, зазначив В.БАЗІВ, що протягом останнього року своєї каденції він робитиме це ще не раз.