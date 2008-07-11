Шуфрич сумнівається, що голосів за відставку Тимошенко вистачить?

Голоси за відставку уряду будуть в тому випадку, якщо за це проголосують всі ті депутати, які попередньо про це заявляли.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав в інтерв`ю журналістам народний депутат України Нестор ШУФРИЧ (фракція Партії регіонів).

Він зазначив, що фракція Партії регіонів проголосує за «незадовільну оцінку роботи уряду, приєднавшись до думки понад 60% населення України».

За його словами, «Партія регіонів дасть свої голоси, а про решту голосів треба питати у представників інших партій, в тому числі такої цікавої організації, як "ЄЦ" (йдеться про народних депутатів з фракції НУ-НС, які входять до партії «Єдиний Центр» - УНІАН)».

Відповідаючи на запитання журналістів з приводу того, що вчора лідер фракції Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ заявив, що голоси для відставки є, Н.ШУФРИЧ відповів: «Припускали, що голоси можуть бути, якщо проголосують всі опозиційні партії, а також ті, хто робили заяви з приводу того, що голосуватимуть за відставку уряду».

«Якщо всі проголосують, як попередньо заявляли, то голоси є. А якщо ЄЦ або хтось з інших фракцій позицію свою змінить, то буде висловлена позиція опозиції», - підкреслив Н.ШУФРИЧ.

Як повідомляв УНІАН, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО та коаліція погодились на першочерговий розгляд сьогодні у Верховній Раді проекту резолюції щодо висловлення недовіри уряду.