У НУ-НС вирішили, що два проекти бюджету - це не трагедія

Фракція "Наша Україна – Народна самооборона" сподівається, що уряд врахує всі пропозиції Президента з приводу змін до бюджету на 2008 рік.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав сьогодні на засіданні парламенту лідер фракції НУ-НС В’ячеслав КИРИЛЕНКО.

Він зазначив, що на сьогодні існує два проекти законів про внесення змін до державного бюджету України на 2008 рік. «Це що, трагедія? Ми думаємо – ні», - сказав В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, «всі принципові президентські положення повинні бути враховані в урядовому законопроекті».

Як підкреслив В.КИРИЛЕНКО, НУ-НС над цим працює, і частину пропозицій Президента враховано. «Сподіваємося, що прем’єр-міністр України і Кабінет міністрів підуть назустріч, і ми проголосуємо бюджет, необхідний країні», - зазначив В.КИРИЛЕНКО.