Подолати вотум недовіри Тимошенко допомогла поїдка до Москви?

Керівник соціологічної служби “Український барометр” Віктор НЕБОЖЕНКО прогнозує, що питання про недовіру уряду у Верховній Раді підійматиметься ще не один раз.

Таку думку В.НЕБОЖЕНКО висловив в ексклюзивному коментарі агентству УНІАН.

«Вотум недовіри – це нормальна парламентська процедура. Я думаю, що Юлія Володимирівна (ТИМОШЕНКО) з її величезним економічним і політичним темпераментом ще не один раз піддаватиметься цьому іспиту. Я думаю, що восени і взимку з регулярністю в три місяці проходитиме цей іспит все гірше і гірше», - сказав В.НЕБОЖЕНКО.

Водночас політолог вважає перемогою Ю.ТИМОШЕНКО сьогоднішнє голосування в парламенті з питання про недовіру уряду. «Вона довела свою легітимність. Я думаю, що тепер вона повинна проходити свій наступний іспит – іспит бюджетом. А тут на нас можуть чекати великі несподіванки», - припустив він.

На думку В.НЕБОЖЕНКА, результати сьогоднішнього голосування у Верховній Раді свідчать про проблеми, які існують усередині Партії регіонів. «Це проблема Партії регіонів, яка не зуміла порозумітися з іншими фракціями. Поїздка ТИМОШЕНКО до Москви кілька тижнів тому здорово допомогла їй з легкістю подолати вотум недовіри. Це багато в чому результат тиску Москви на своїх прихованих союзників в українському парламенті. Нарешті, те, що Партія регіонів, будучи ініціатором цього питання, не зуміла проголосувати повністю – говорить про те, що у них є дуже великі проблеми всередині партії», - пояснив політолог.

Разом із тим В.НЕБОЖЕНКО вважає передчасним оцінювати голосування з питання недовіри уряду з погляду діяльності партії "Єдиний Центр". «Єдиного Центру" ще як такого немає. Потрібно побачити список цих людей. Вони ж повинні якось визначитися своєю групою в парламенті після з`їзду, і тоді можна буде говорити, хто з них і як голосує. Поки я не бачу проблем у "Єдиного Центру". Поки я бачу проблеми у Партії регіонів», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 11 липня, Верховна Рада відмовилася висловити недовіру Кабінету міністрів України. За ухвалення відповідної постанови про відповідальність Кабінету міністрів проголосували 174 народні депутати з 256 зареєстрованих у сесійному залі. Проти – 32 народні депутати, один – утримався і 49 не голосували.

Зокрема, за недовіру уряду голосувала фракція Партії регіонів – 172 народні депутати, а також 2 депутати від блоку “Наша Україна – Народна самооборона”.

Фракції БЮТ, КПУ і Блоку Литвина не дали жодного голосу.

***Стаття 87 Конституції України визначає, що питання про відповідальність Кабінету міністрів України не може розглядатися Верховною Радою України більше ніж один раз впродовж однієї чергової сесії, а також протягом року після схвалення Програми діяльності Кабінету міністрів України або впродовж останньої сесії Верховної Ради України.