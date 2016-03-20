У суді за справою екс-голови поліції Вінниці перерва: Шевцов поскаржився на серце

У Вінниці сьогодні, 20 березня, відновили судове засідання щодо обрання запобіжного заходу екс-керівнику обласної поліції Антону Шевцову. Однак вже через півгодини засідання перервали через скарги підозрюваного на здоров'я.

"Зараз Антону Шевцову викликали "швидку допомогу", він скаржиться на біль у серці. Сюди лікарі повинні приїхати та оглянути його. Судове засідання тривало близько півгодини. Адвокати Шевцова наполягають на тому, що суддя повинен зробити самовідвід, оскільки, на їхню думку, він вступив у змову з прокурором. Каменем спотикання став документ, який вчора надала медична установа, коли Шевцова привезли на огляд. На думку адвокатів, їх підзахисного викрали і піддавали тортурам під час доставки у медзаклад. Також цей документ є неправомірним, оскільки не був погоджений зі стороною захисту. Зараз у засіданні суду перерва, всі очікують приїзду "швидкої допомоги", - передає канал "112 Україна".

Нагадаємо, минулої ночі у засіданні суду було оголошено перерву, екс-начальника вінницької поліції госпіталізували.

Нагадаємо, на початку березня вінницькі активісти оприлюднили інформацію про можливу причетність Шевцова до сепаратизму, посилаючись на публікації в соцмережах Шевцова і його сім'ї. Сам Шевцов повідомив, що сторінки його і його дружини були раніше зламані, а звинувачення базуються на фото в соцмережах, вирваних з тимчасового контексту.

Шевцова звинувачують у державній зраді, його затримали в аеропорту "Бориспіль" з квитками до Мінська, а звідти до Москви. Зараз у Вінниці проходить судовий процес, де йому обирають запобіжний захід.