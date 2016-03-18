Суд визнав законним затримання екс-керівника Вінницької обласної поліції Шевцова

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні ухвалив голова міськсуду Андрій Михайленко.

Суддя визнав достатніми надані прокуратурою та СБУ докази, які обгрунтовують затримання Шевцова.

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Михайленко також зазначив, що скаргу іншого адвоката Шевцова щодо законності його затримання розглядатимуть 19 березня у Вінницькому міському суді.

У даний час Шевцов ще не заарештований, і у слідчих СБУ є час до 21.00, щоб оголосити йому підозру у вчиненні злочинів, інакше він має бути відпущений на свободу.

Як повідомляв УНІАН, 17 березня СБУ затримала екс-начальника Нацполіції Вінниччини, який намагався втекти до Росії. Проти нього СБУ відкрило провадження за ст. 111 (державна зрада) ККУ.

Шевцова було призначено на посаду начальника обласної поліції 28 січня 2016 року. На початку березня у Вінниці відбулися акції протесту, учасники яких вимагали відставки вихідця з окупованого Севастополя Шевцова, звинувачуючи його в сепаратизмі.

14 березня голова Нацполіції Хатія Деканоїдзе підписала наказ про відсторонення Шевцова від виконання посадових обов'язків у зв'язку з необхідністю проведення перевірки у зв'язку з нововиявленими обставинами, а потім задовольнила його рапорт про відставку з посади начальника управління поліції у Вінницькій області.

Сьогодні в СБУ не виключили, що Шевцову, крім держзради, можуть бути висунуті інші обвинувачення.