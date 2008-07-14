Балога зізнався у коханні до Тимошенко

Глава секретаріату президента Віктор Балога під час з’їзду "Єдиного центру" зізнався, що любить прем’єра Юлію Тимошенко.

На питання журналістів, чи боїться він Тимошенко, бо часто критикує її, Балога відповів:

"Я її люблю. Пам’ятаєте, я їй сердечко подарував?".

На питання, з ким ЄЦ створив би коаліцію у Верховній Раді, Балога відповів, що прагне отримати абсолютну більшість у парламенті.

Він відкинув звинувачення, що ЄЦ використовуватиме адмінресурс. "Хіба ви бачили, щоб ми колись використовували адмінресурс?", - звернувся він до журналістів.

Загалом Балога був вкрай небагатослівним, пославшись на те, що не може говорити через те, що в нього болять зуби.

На питання, що він питиме увечері після з’їзду, відзначаючи партійний захід, Балога відповів:

"Мінеральну воду "Evian".

Українська правда