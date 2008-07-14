Американські експерти чекають змін у відносинах з Україною

Хоча кандидати на президента Сполучених Штатів одностайно підтримують курс України до НАТО і ЄС, все-таки варто очікувати різних підходів цих політиків до пострадянських держав. Про це говорили провідні стратеги Республіканської та Демократичної партій США, коли брали участь в ялтинському засіданні Ялтинської європейської стратегії (YES), міжнародної громадської організації.

Як зізнався сенатор Джон МакКейн в одному з телевізійних інтерв’ю, коли він думає про Росію, то насамперед згадує три слова – КДБ. Про його скептичне ставлення до Кремля нагадав Карл Роув, стратег виборчих кампаній республіканців і колишній заступник голови адміністрації Джорджа Буша.

На його думку, МакКейн дуже добре знає цю частину світу. Він не раз бував в Україні і до, і після Помаранчевої революції і навіть провів свою відпустку в Грузії. МакКейн за те, щоб виключити Росію з Групи Восьми. А в зовнішньополітичній статті претендента на Білий Дім від республіканців є сім слів, яких немає у статті його головного конкурента, сенатора-демократа Барака Обами. Одне з цих слів – Україна.

Ще одна відмінність полягає у тому, що МакКейн, на відміну від Обами, підтримує режим вільної торгівлі, пояснює його політичний соратник. Карл Роув припускає, що від такої лібералізації торгівлі могла б скористатися і Україна. Зараз двосторонній товарообіг становить близько 3 мільярдів доларів. Для порівняння, це вдесятеро менше, ніж торгівля з Росією.

«Сенатор МакКейн розуміє стратегічне значення України, тому я очікую, що коли сенатор стане президентом, то українсько-американські відносини зміцняться», – наголосив в інтерв’ю Радіо Свобода Карл Роув.

Хоча України і немає в статті Обами, вона присутня в його політиці, відповідає на це політичний консультант демократів й архітектор останніх семи виборчих кампаній цієї партії Боб Шрам. Різницю між кандидатами він бачить передовсім в методах реалізації політики.

Він каже, що сенатор Барак Обама не може змушувати Україну обирати між США і Росією. Він прихильник переговорів, хоча при потребі готовий застосувати і силу.

Якщо ж у результаті осінніх виборів за океаном президентом стане МакКейн, то в цій частині світу буде більше напруги, попереджає Боб Шрам. Як він висловився, МакКейн ще змусить світ жалкувати за Джорджем Бушем.

Водночас обидва претенденти на Білий Дім одностайно за вступ України до НАТО. Але вони також закликають Київ завершити домашнє завдання, щоб бути готовим до відповідальності в лавах цієї організації. МакКейн та Обама вітають військові реформи в Україні, але вважають, що ще треба продовжити реформування в політичній та економічній царині.

Хто би не прийшов до влади в американській столиці, Україна очікує, що буде поновлено постійний діалог між державами на високому рівні. Таке очікування має перший заступник секретаря РНБО, посол України у Москві і колишній посол у Вашингтоні Костянтин Грищенко.

Зразком такої співпраці, на його думку, може бути міждержавна комісія Кучма – Ґор, яка діяла раніше. Український дипломат сподівається, що Україна буде в центрі уваги зовнішньої політики нової американської адміністрації.

Чи це можливо? У розмові з Радіо Свобода політичний консультант демократів Боб Шрам на це відповів: «Я не можу говорити від імені сенатора Обами, але вважаю, що адміністрація Обами буде приділяти увагу Україні на високому рівні і тим викликам, які пов’язані з українсько-російськими відносинами, відносинами України з НАТО і Європою».

Радіо "Свобода"