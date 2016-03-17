Крайніх термінів для закону про вибори на Донбасі не визначено - Штайнмаєр

Про це повідомляє "Німецька хвиля" з посиланням на МЗС Німеччини.

Німецьке зовнішньополітичне відомство відзначило, що дискусії в рамках Тристоронньої контактної групи у Мінську про модальності проведення місцевих виборів в окремих районах Донбасу тривають, жодних крайніх термінів для ухвалення відповідного закону не визначено.

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"Крайні терміни для ухвалення закону про місцеві вибори в окремих районах Донбасу на даний момент не встановлені", - стверджується у повідомленні.

У коментарі МЗС Німеччини йдеться: "Дискусії та погодження модальностей місцевих виборів на Донбасі здійснюються у відповідальній за це робочій групі з політичних питань у рамках Тристоронньої контактної групи". У відомстві нагадали, що під час останньої зустрічі у "нормандському форматі" на рівні міністрів закордонних справ, яка відбулась у Парижі 3 березня, було досягнуто спільного розуміння про необхідність максимального сприяння узгодженню позицій сторін.

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"Конкретних крайніх термінів для ухвалення закону про місцеві вибори не було визначено", - наголосили у МЗС ФРН.

Водночас у відомстві підтвердили, що "міжнародні експерти консультують Україну з теми модальностей проведення місцевих виборів" на Донбасі.

Глава МЗС Німеччини Франк-Вальтер Штайнмаєр констатував, що за підсумками паризької зустрічі в питанні місцевих виборів на підконтрольних проросійським терористам територіях не було досягнуто суттєвого прогресу.