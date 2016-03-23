Держсекретар США Керрі прибув до Москви для зустрічі з Путіним і Лавровим

Зокрема, 24 березня у нього заплановані переговори з президентом Росії Володимиром Путіним і міністром закордонних справ Сергієм Лавровим, передає Бі-бі-сі.

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Основними питаннями на переговорах стануть процес мирного врегулювання в Сирії і реалізація перемир'я на сході України, а також ситуація на Близькому Сході і в цілому проблеми міжнародної безпеки.

Прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков заявив, що фіксованого порядку денного немає, і учасники переговорів при наявності часу можуть обговорити й інші питання. Він не виключив, що серед них буде і доля українки Надії Савченко.

Крім представників російської влади Джон Керрі планує зустрітися в Москві з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмайєром, який також перебуває з візитом у Росії, повідомило посольство Німеччини в Москві.

Це перша поїздка Джона Керрі в РФ після ініційованого Бараком Обамою і Володимиром Путіним припинення вогню в Сирії.