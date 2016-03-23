"Амністія і виборчий процес": Безсмертний розповів, про що не вдається домовитися у Мінську

Про це "Українській правді" розповів представник України в політичній підгрупі Роман Безсмертний.

"Маленькою частиною процесу перехідної юстиції є питання амністії, виборчого імунітету, безпеки виборчого процесу. Наприклад, амністія неможлива без демілітаризації та демобілізації", - сказав він.

За словами Безсмертного, позиція протилежної сторони полягає в тому, що армійські корпуси повинні стати народною міліцією.

"З чим? З танками, БТРами?" - обурився він.

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"Є п'ять умов проведення амністії згідно з міжнародною практикою. Починаючи від питання безпеки, закінчуючи фінансовим забезпеченням процесу, залученням в процес всіх учасників конфлікту. І тут виникає питання: а Росія і російські військові?" - сказав він.

"Далі. Причиною є обмін незаконно утримуваних заручників і початок проведення правової процедури. Це ключові моменти, вони всі абсолютно неможливі в реалізації. Вони відкидають кожен пункт, не розуміють, що це за процес. Та розмова не має сенсу", - додав Безсмертний.

"За амністією. Добре, ми запускаємо цей процес по українським учасникам. А що на Донбасі роблять росіяни? Принцип правди і справедливості вимагає компенсації для людей, постраждалих від дій моторолл, козициних і так далі. А що в цій ситуації, яку компенсацію можна отримати?" - сказав він.

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Безсмертний також зазначив, що опоненти намагаються запропонувати застосувати до них ті ж принципи амністії, що і до активістів Майдану.

"Але на Майдані були озброєні люди. Вони були на території, яка контролювалася офіційною владою. А тут, на окупованому Донбасі, озброєні люди, які не демобілізуються і не складають зброю", - зазначив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше представник політичної підгрупи в Тристоронній контактній групі з врегулювання конфлікту на Донбасі Роман Безсмертний розповів, що сьогодні делегати планують зосередитися на питаннях верифікації безпеки, перехідної юстиції і модальності виборів, будуть обговорювати вирок Надії Савченко і заборону на в'їзд до РФ Ірині Геращенко.

Нагадаємо, сьогодні в ОБСЄ заявили про відсутність прогресу в Мінську в питанні звільнення заручників. Згідно з соцопитуванням, позитивно сприймають результати Мінських домовленостей всього 15% українців.