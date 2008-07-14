Томенко хоче дати нардепам вправу на літо

Заступник лідера фракції БЮТ Микола ТОМЕНКО пропонує створити робочу групу з представників коаліції та фракцій меншості для погодження єдиного варіанту змін до державного бюджету на поточний рік.

Про це він заявив сьогодні в коментарі кореспонденту УНІАН.

За словами М.ТОМЕНКА, ВР у вересні має ухвалити зміни до держбюджету, але цей документ має бути «не бюджетом коаліції, а бюджетом всього парламенту».

Він наголосив, що голосування по змінах до держбюджету минулого тижня засвідчило, що необхідно шукати компроміс.

Заступник лідера фракції БЮТ не виключив, що цей документ може не бути ухвалений і у вересні, якщо не вирішаться дві загрози. Перша, зазначив він, це шантаж з боку представників “Єдиного Центру”, які знайдуть будь-які аргументи, щоб не голосувати. І друга – це позиція Президента, який заветує документ, якщо ВР не врахує його пропозиції.

Він нагадав, що вже сьогодні є додаткових понад 30 млрд. грн., які мають бути направлені до місцевих бюджетів та на реалізацію програми Євро-2012.

М.ТОМЕНКО вважає, що можна було б вже зараз використовувати ці кошти шляхом підписання угод між урядом і місцевими органами щодо надання останнім позик для ремонту доріг та капітального будівництва для реалізації Євро-2012.

При цьому М.ТОМЕНКО вважає, що легалізувати таке використання коштів можна буде у вересні, ухваливши погоджені зміни до держбюджету.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня Верховна Рада відмовилася прийняти в першому читанні як проект змін до державного бюджету-2008, запропонований Кабінетом міністрів, так і президентський законопроект, і направила обидва документи на розгляд Бюджетного комітету для підготовки до повторного першого читання.