Комуністам голосувати за бюджет заважають пам'ятники

В Комуністичній партії України сумніваються у можливості проведення позачергової сесії Верховної Ради.

Як передає кореспондент УНІАН, таку думку висловив сьогодні на брифінгу заступник голови фракції КПУ Адам МАРТИНЮК.

Зокрема, він зауважив, що сьогодні існує теоретична можливість провести позачергову сесію ВР. Для цього, нагадав А.МАРТИНЮК, необхідно зібрати 150 підписів народних депутатів, які є у фракції БЮТ. Водночас він переконаний, що 226 депутатів, необхідних для результативного голосування, на таку сесію не зберуться.

А.МАРТИНЮК прогнозує, що саме тому БЮТ не піде на збір підписів.

«Ніяких позачергових засідань до вересня не буде», - сказав А.МАРТИНЮК.

Також він сумнівається у можливості результативного голосування щодо змін до державного бюджету-2008 у вересні.

За його словами, комуністи не підтримають цей документ без постатейного голосування, в той час як уряд пропонує голосувати за бюджет в цілому. А.МАРТИНЮК сказав, що комуністи готові підтримати статті, в яких йдеться про підвищення соціальних стандартів. Однак вони не готові підтримувати пропозиції Президента щодо виділення коштів на будівництво пам’ятників (Президент пропонує виділити кошти на будівництво Пантеону слави, в тому числі воякам УПА – УНІАН).

«Вони (ці статті – УНІАН) не зникнуть з тіла державного бюджету, значить, ми за такий бюджет голосувати не будемо», - заявив А.МАРТИНЮК.

Як повідомлялось, голова ВР Арсеній ЯЦЕНЮК, закриваючи 11 липня другу сесію ВР, сказав, що в разі виникнення у депутатів бажання ухвалити зміни до державного бюджету можна буде скликати позачергову сесію.