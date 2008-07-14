Тимошенко обіцяє не робити підкатів і бути надійним голкіпером

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО вважає за доцільне створити єдину українсько-польську систему звітності перед УЄФА про підготовку до Євро-2012.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на прес-конференції після першого засідання Міжурядового українсько-польського комітету з питань підготовки і проведення Євро-2012.

«Думаю, було б дуже корисно нашим двом країнам, і ми з цим згодні, мати єдину систему звітності перед УЄФА щодо виконання наших генеральних планів підготовки до Євро-2012», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона повідомила, що наступне засідання комітету відбудеться 15 вересня напередодні звіту перед УЄФА.

Прем’єр також повідомила, що в ході сьогоднішнього засідання сторони досягли попередньої домовленості про проведення 14 вересня в Україні товариського футбольного матчу урядів України і Польщі «для того, щоб символізувати нашу дружбу і абсолютну скоординованість у підготовці до такого великого футбольного свята». «Дружити так дружити», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Використовуючи футбольну термінологію, вона зазначила, що уряди України і Польщі будуть захисниками у процесі підготовки країн до Євро-2012. «Що стосується спільної роботи, то ми один до одного не зробимо жодного підкату... і до складних питань журналістів ми завжди будемо надійними голкіперами», - підкреслила Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Президент УЄФА Мішель ПЛАТІНІ в ході візиту в Україну 3 липня наголосив, що найближчі три місяці стануть для України ключовими у підготовці до проведення фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року.

«Я вражений своїм перебуванням в Україні. Але разом із тим хочу зазначити, що остаточне рішення про стан і перспективи підготовки і проведення Євро-2012 в Україні і Польщі розглядатиметься у вересні 2008 року в місті Бордо на засіданні Стратегічної ради УЄФА», - сказав він.