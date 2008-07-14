У Спілці ошуканих вкладників думають, що повернення грошей блокує Ющенко

Голова Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників Богдан РАФАЛЮК заявляє, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО блокує повернення вкладів.

Як ідеться у заяві, переданій агентству УНІАН, Б.РАФАЛЮК висловлює обурення тим, що у внесеному Президентом альтернативному законопроекті про зміни до держбюджету на 2008 рік зовсім не передбачено продовження компенсаційних виплат вкладникам Ощадного банку СРСР.

«Це є відвертим знущанням над інтересами мільйонів вкладників, на чиї внески будувалося все те, що сьогодні і формує державний бюджет. Особливо цинічно виглядає рішення Президента скоригувати проект уряду, яким було передбачено додатково 1,5 млрд. грн. на компенсаційні виплати цього року, крім тих 6 мільярдів, що уряд вже виплатив», - підкреслив Б.РАФАЛЮК.

Він також нагадав, що 12 листопада 2004 року між коаліцією «Сила народу» в особі В.ЮЩЕНКА та Спілкою було укладено відповідну угоду, якою на той момент кандидат у президенти взяв на себе зобов`язання сприяти якогомога швидшому процесові повернення заощаджень вкладникам Ощадбанку СРСР.

У четвер, 10 липня, на прес-конференції представників регіональних організацій Всеукраїнської спілки ошуканих вкладників на адресу Президента та фракцій Верховної Ради було озвучено вимоги щодо негайного ухвалення змін до державного бюджету на 2008 рік, які передбачають додаткове виділення на компенсаційні виплати вкладникам Ощадного банку колишнього СРСР 1,5 млрд. грн., та підписання їх Президентом. У разі відмови щодо виконання вимог мільйонів громадян Б.РАФАЛЮК пообіцяв в односторонньому порядку розірвати згадану угоду з В.ЮЩЕНКОМ.

«Сьогодні стало гранично ясно, що Президент у політичній боротьбі з урядом став на шлях повного блокування повернення вкладів», - резюмував Б.РАФАЛЮК.