Зварича звинувачують у захисті бізнес-інтересів своєї дружини

Центральна виборча комісія вважає, що проводиться цілеспрямована кампанія зі зриву впровадження Державного реєстру виборців.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, сьогодні ЦВК на своєму засіданні, розглянувши звернення Секретаріату Кабінету міністрів від 7 липня про надання вичерпної інформації щодо звинувачень народного депутата Романа ЗВАРИЧА про порушення ЦВК при створенні Держреєстру виборців, ухвалила протокольне рішення, відповідно до якого затверджено текст листа на адресу Кабінету міністрів.

«ЦВК залишається сам на сам у своєму прагненні впровадити Державний реєстр виборців, і сьогоднішній розгляд у колегіальному режимі звернення Секретаріату Кабінету міністрів з приводу листа народного депутата Україна Романа ЗВАРИЧА з питань закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти, є яскравим прикладом того, щоб розглянути, хто, яким чином і чому прагне не допустити створення Державного реєстру виборців в Україні», - сказала заступник голови ЦВК Жанна УСЕНКО-ЧОРНА, представляючи проект протокольного рішення комісії.

За її словами, народний депутат Р.ЗВАРИЧ грубо перекручує фактичні обставини з питань, пов`язаних зі створенням Державного реєстру виборців. «Це дає підстави вважати, що такий підхід направлений на створення перешкод у діяльності ЦВК», - додала вона.

Зокрема, ЦВК вважає таким, що не відповідає дійсності твердження Р.ЗВАРИЧА про підписання договору між ЦВК і корпорацією «Атлас», яка, у свою чергу, підписала договір субпідряду з російською компанією.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА уточнила, що корпорація «Атлас» є українською юридичною особою, і не підписувала жодних договорів субпідряду, у тому числі і з російськими компаніями.

Крім того, не відповідають дійсності твердження, що створення всієї автоматизованої системи держреєстру передане одній компанії. «За процедурою закупівлі у одного учасника ЦВК купує послуги для виконання тільки одного з 7 етапів створення автоматизованої системи реєстру – з розробки і налагодженню прикладного програмного забезпечення, вартість яких складає менш як 8% загальних витрат», - пояснила Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

«Всі наступні закупівлі, які ЦВК ще повинна здійснити в майбутньому, цікавлять, зокрема, і структуру, яку очолює дружина народного депутата Р.ЗВАРИЧА. Зокрема, йдеться про засоби криптографічного захисту інформації, яка буде створена при введенні реєстру», - пояснила .Ж.УСЕНКО-ЧОРНА журналістам причину зацікавленості Р.ЗВАРИЧА питаннями, пов`язаними з введенням Держреєстру виборців.

Ж.УСЕНКО-ЧОРНА підкреслила, що комплексна система захисту інформації Держреєстру узгоджена з Державною службою спецзв`язку і захисту інформації. «На закупівлю засобів криптографічного захисту передбачені витрати у розмірі 8 млн. 827 тис. грн., а не 26 млн., як стверджує народний депутат Р.ЗВАРИЧ. Народний депутат має інші уявлення про бюджетне фінансування, і звертає увагу прем`єр-міністра на те, що ці гроші можуть бути використані інакше, а не з урахуванням інтересів компанії «Уніс» (ТОВ «Науково-виробнича фірма «Українські національні інформаційні системи», яку очолює дружина народного депутат Світлана ЗВАРИЧ – УНІАН)», - додала Ж.УСЕНКО-ЧОРНА.

Вона підкреслила, що закупівля засобів криптографічного захисту проводитиметься відповідно до Тимчасового положення про закупівлю товарів, робіт і послуг за державні кошти, затвердженого постановою Кабміну в березні 2008 року, за процедурою відкритих торгів і до 30 вересня 2008 року.