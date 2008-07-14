Кравчук заздрить Тимошенко і радить їй терпіти

Екс-Президент України Леонід КРАВЧУК на даний момент не бачить альтернативи нинішньому Кабінету міністрів під керівництвом Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це він заявив сьогодні під час чат-конференції на сайті “Ліга”.

За словами Л.КРАВЧУКА, нинішня глава Кабміну “тримається добре”. “Я, чесно кажучи, їй заздрю. Завжди ставлю себе на її місце і думаю: скільки ж треба мати сил, щоб триматися проти всіх і вся, навіть проти “лютих друзів”, - сказав він. Екс-Президент висловив думку, що Ю.ТИМОШЕНКО витримає той, опір який сьогодні чиниться її діяльності. “Думаю, що витримає, тому що варіанту іншого на сьогодні немає, окрім уряду ТИМОШЕНКО. Якби такі варіанти були, то опозиція давно набрала б 226 голосів і оголосили про нову коаліцію. А вони набрали минулого тижня аж 174 голоси..”, - додав він.

При цьому, на думку Л.КРАВЧУКА, на сьогодні найголовніше для Ю.ТИМОШЕНКО – це терпіти. “Нещодавно читав Євангеліє, і там є така фраза: Найвища молитва для Бога – це терпіння. Не слова, а терпіння. Тому що Бог, Христос прийняв муки і терпіння за нас. Тому не потрібно йти у відставку Юлії Володимирівні, не потрібно робити якихось поспішних кроків. Вона поводить себе сьогодні гідно, і вона має і в майбутньому саме так і діяти”, - додав Л.КРАВЧУК.