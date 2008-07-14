Кравчук розчарувався у Партії регіонів

Екс-Президент України Леонід КРАВЧУК вважає, що можливим виходом з ситуації, що склалася в політикумі, є проведення дострокових президентських і парламентських виборів.

Таку думку він висловив сьогодні під час чат-конференції на сайті “Ліга”.

“Я думаю, вихід полягає у тому, щоб люди зрозуміли свою відповідальність, щоб всі ми сказали владі, що так більше бути не може - або вона отямиться, об’єднається і буде жити для України, або має піти геть”, - сказав Л.КРАВЧУК. За його словами, умовляти владу, переконувати владу - не личить нікому, така влада не має права управляти країною. “Але конкретно якщо взяти ситуацію - якщо не отямляться, вихід - дочасні, дострокові вибори і парламенту, і Президента, тому що сподіватись, що виникне нова коаліція - це нездійсненно”, - сказав він.

Л.КРАВЧУК наголосив, що намагання відправити уряд за один день до початку парламентських канікул є безвідповідальним кроком. “Я дуже розчарувався в даному разі Партією регіонів. Не може така серйозна політична сила так безвідповідально і несерйозно діяти, керуючись, вочевидь, лише нестримним бажанням повернути владу. Це небезпечно для України, такі політики небезпечні для України”, - наголосив екс-Президент.