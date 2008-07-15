Герман готова пробачити прогули, але тільки Ахметову

"Це дуже слушне нововведення, і наша фракція лише його вітатиме. Ми будемо дуже раді. Таке нововведення дасть можливість більш об’єктивно підходити до системи прийняття рішень", - так нардеп від Партії регіонів Ганна Герман прокоментувала ZAXID.NET ідею Арсенія Яценюка обладнати робочі місця депутатів ВР сенсорними кнопками, що мають гарантувати особисте голосування в парламенті.

За словами регіоналки, запропонована спікером ідея про особисту присутність народного депутата на пленарному засіданні "унеможливить певні прикрі помилки під час голосування".

"Думаю, якби коаліція голосувала зараз згідно із цим нововведенням, були б дещо інші результати. Бо таке нововведення давало б чітку картину про склад коаліції чи опозиції у парламенті. Це поклало б край спекуляціям і маніпуляціям", - наголосила нардеп.

На запитання, як тоді бути депутатам, котрі мають вплив у тій чи іншій фракції, але не завжди ходять на сесії (як, наприклад, Ринат Ахметов), Ганна Герман сказала так: "Такі депутати будуть ходити на сесії. А що стосується Рината Ахметова, він дуже багато зробив для України, тому йому можна вибачити відсутність на тій чи іншій сесії".