Україна знову запропонує Генасамблеї ООН резолюцію про Голодомор

Україна планує внести проект резолюції про Голодомор на розгляд наступної, 63-ї, сесії Генеральної Асамблеї ООН.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні на брифінгу речник Міністерства закордонних справ України Василь КИРИЛИЧ. Він, зокрема, пояснив журналістам причини невнесення цього питання до порядку денного поточної 62-ї сесії ГА ООН.

В.КИРИЛИЧ поінформував, що 11 липня 2008 року Генасамблея ООН схвалила рекомендації Генерального комітету своєї 62-ї сесії з питання звернення України про внесення до порядку денного окремого питання “Про відзначення 75-х роковин Великого Голоду (Голодомору) 1932-1933 рр. в Україні”.

Але, як зазначили в МЗС України, зважаючи на обмаль часу, що залишився до завершення поточної сесії, на порядку денному якої вже перебуває понад 170 пунктів, а також з урахуванням бажання низки делегатів-членів ГК детальніше ознайомитися з проблематикою Голодомору, було рекомендовано не включати це питання на розгляд 62-ї сесії.

“Оскільки з процедурної точки зору не існує перешкод для внесення проекту резолюції про Голодомор на розгляд наступної, 63-ї, сесії Генеральної Асамблеї ООН, Україна має намір скористатися такою можливістю”, - зауважив В.КИРИЛИЧ.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня 2008 року Генеральна асамблея ООН на пленарному засіданні відмовилася винести на порядок денний своєї нинішньої сесії питання про Голодомор в Україні, відхиливши таким чином прохання українського МЗС визнати події 1930-х років геноцидом українського народу.