Гройсман не виключає створення нової коаліцї цього тижня
Голова Верховної Ради України Володимир Гройсман не виключає створення нової коаліції цього тижня.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.
За словами Гройсмана, “створення нової коаліції може бути й на цьому тижні”.
Він нагадав, що чотири із п'яти фракцій не готові працювати з нинішнім урядом, тобто всі ті, хто входили в коаліцію, крім фракції “Народний фронт”.
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Як наголосив Гройсман, переговори тривають. На уточнююче запитання, чи означає це, що цього тижня не йдеться про створення нового уряду, Гройсман відповів: “Якщо буде знайдено розуміння сьогодні, то я не виключаю, що ми завтра перейдемо до розгляду питання голосування... Якщо знайдемо в середу, то в четвер можна розглядати це питання”.
На думку голови ВР, всі лідери фракцій мають зібратись, “витверезитись трошки, зрозуміти, що ми живемо не в космосі, а в реальному житті”.
Гройсман підкреслив, що нині є два варіанти розвитку подій, і перший з них - формування коаліції та нового уряду, а другий - дострокові парламентські вибори.
“Але я думаю, що другий варіант є набагато гірший, ніж шанс через нову коаліцію, новий уряд витягнути Україну з того становища, в якому вона знаходиться”, - сказав голова парламенту.