Гройсман не виключає створення нової коаліцї цього тижня

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав на брифінгу.

За словами Гройсмана, “створення нової коаліції може бути й на цьому тижні”.

Він нагадав, що чотири із п'яти фракцій не готові працювати з нинішнім урядом, тобто всі ті, хто входили в коаліцію, крім фракції “Народний фронт”.

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Як наголосив Гройсман, переговори тривають. На уточнююче запитання, чи означає це, що цього тижня не йдеться про створення нового уряду, Гройсман відповів: “Якщо буде знайдено розуміння сьогодні, то я не виключаю, що ми завтра перейдемо до розгляду питання голосування... Якщо знайдемо в середу, то в четвер можна розглядати це питання”.

На думку голови ВР, всі лідери фракцій мають зібратись, “витверезитись трошки, зрозуміти, що ми живемо не в космосі, а в реальному житті”.

Гройсман підкреслив, що нині є два варіанти розвитку подій, і перший з них - формування коаліції та нового уряду, а другий - дострокові парламентські вибори.

“Але я думаю, що другий варіант є набагато гірший, ніж шанс через нову коаліцію, новий уряд витягнути Україну з того становища, в якому вона знаходиться”, - сказав голова парламенту.