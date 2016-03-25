Жодна фракція не підтримала створення "уряду технократів" на чолі з Яресько - нардеп

Про це в ефірі "5 каналу" заявив народний депутат від "Самопомочі" Руслан Сидорович.

"Коли було поставлено питання, хто підтримує технократичний уряд на чолі з Яресько, жоден із представників фракцій, які були присутні там - ані від "Народного фронту", ані від "Батьківщини", ані від "Радикальної партії", ані від "Блоку Петра Порошенка", ані від "Самопомочі" - готовності голосувати не висловили", - зазначив Сидорович.

Крім того він зауважив, що на нараді не було прийнято жодного рішення щодо того, якою буде коаліція та хто до неї увійде.

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"Сьогодні на цій нараді абсолютно ніяким чином не було прийнято жодного рішення щодо того, якою буде коаліція, хто в неї буде входити і якого прем'єр-міністра буде висувати. Тому що абсолютно всі присутні попросили програму, тому що прізвище насправді має бути похідним від того, про що ми будемо говорити", - зауважив нардеп.

Сидорович також додав, що необхідно зрозуміти, яким чином Україна виходитиме з політичної кризи, оскільки у всіх відомствах наразі "квазівалізний настрій".

"Зараз потрібно пропрацювати, яким чином Україна повинна вийти з цієї політичної кризи, тому що абсолютно неприпустимо і безвідповідально робити вигляд, що нічого не робиться. Реформи зупинені, ніхто нічого не робить, ситуація у всіх відомствах, знаєте, у них такий "квазівалізний" настрій. Навіть із тих фахівців, які здатні щось робити, вони не розуміють - відправлять їх у відставку завтра, післязавтра, через тиждень. У такому режимі країна існувати не повинна", - додав він.