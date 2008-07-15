Луценко спочатку буде захищати від піратів своїх, а потім - усіх

Міліція жорстко контролюватиме продаж неліцензованих музичних дисків, заявив міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО сьогодні на прес-конференції за результатами колегії, присвяченої підсумками роботи столичного управління МВС України у першому півріччі.

Як передає кореспондент УНІАН, Ю.ЛУЦЕНКО зауважив, що "сьогодні зрозуміло, що київський ринок ««Петрівка» і подібні йому майже непереможні», тому міліція прийняла рішення створити перелік виданих ліцензій та посвідчень на інтелектуальну власність українських виробників музичної продукції, який буде розміщено на офіційному сайті київської міліції для загального ознайомлення.

«І якщо ми знаходимо контрафакт нашого українського музичного виробника, буде біда», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО, додавши, що цей експеримент буде проводитись поки в Києві, а потім буде поширений на всю Україну.

Міністр зауважив, що це буде першим кроком по боротьбі з контрафактною продукцією. «Спочатку будемо захищати своїх», - сказав він, «а далі поступово міліція планує боротися з піратством в цілому».