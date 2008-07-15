”Хлібу Києва” вже не вистачає навіть на борошно

Генеральний директор ВАТ «Хліб Києва» Ігор МАЗУРІКА заявляє, що підпорядкована йому компанія, яка забезпечує Київ хлібом, не може звертатися до Аграрного фонду і Держрезерв по борошно. (Таку схему запропонував сьогодні міністр аграрної політики Юрій МЕЛЬНИК, заявивши про необгрунтованість заяв про брак борошна в Києві).

Як повідомили УНІАН у прес-службі ВАТ "Хліб України", основна причина, за словами І.МАЗУРІКИ, в тому, що вказані агенти поставляють борошно виключно за попередньою оплатою, а економічний стан підприємств компаній близький до банкрутства.

«На даний момент ВАТ «Київхліб» має заборгованість перед ВАТ «Київмлин» у розмірі 21 млн. грн., а ВАТ «Київмлин», у свою чергу, винен постачальникам 60 млн. грн. У цій ситуації говорити про закупки з Держрезерву просто безглуздо. Позичити ж кошти на придбання борошна немає можливості, оскільки банки вже відмовляють нам у позиці», - заявив І.МАЗУРІКА.

«Таким чином, скористатися пропозицією Аграрного фонду і Держрезерву на даний момент неможливо, - підкреслив гендиректор ВАТ «Хліб Києва».

Тим часом, він упевнений, що тільки остаточне вирішення проблеми – встановлення нової, економічно обгрунтованої ціни на хліб і вирішення питання старих боргів – дозволить ВАТ «Київхліб» вибратися з економічної кризи.

В майбутньому, за словами гендиректора ВАТ «Хліб Києва», він допускає, що хлібовиробники Києва зможуть використовувати можливості державних резервних фондів.