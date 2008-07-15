Тимошенко встигне змінити країну, поки депутати повернуться з відпусток

Експерти Агентства моделювання ситуацій (АМС) вважають, що провал у парламенті голосування з питання недовіри уряду дає прем`єр-міністрові України Юлії ТИМОШЕНКО карт-бланш на проведення радикальних економічних реформ.

Таку думку висловив директор АМС Віталій БАЛА в коментарі, переданому УНІАН.

«Після провалу відставки уряду Ю.ТИМОШЕНКО, по суті, одержала своєрідний карт-бланш на проведення структурних економічних реформ у країні. Причому стратегічною помилкою буде не використати такого шансу», - вважає В.БАЛА.

На його думку, зараз уряд Ю.ТИМОШЕНКО в очах суспільства «є єдиним легітимним джерелом державної влади, і якщо він не скористається моментом, то восени повернеться до практики інформаційного протистояння з опонентами».

В.БАЛА також відзначив, що під час відпустки Президента Віктора ЮЩЕНКА і народних депутатів Ю.ТИМОШЕНКО має нагоду закласти стратегічні вектори розвитку країни. «І, повернувшись з відпусток, народні обранці і Президент можуть просто не впізнати обличчя влади і не одержати звичних їм механізмів політичної комунікації», - вважає директор АМС.

Як повідомляв УНІАН, 11 липня в парламенті за ініціативою фракції Партії регіонів на голосування було поставлено питання про недовіру уряду. Проте Верховна Рада відмовилась висловити недовіру Кабміну: за ухвалення відповідної постанови проголосували 174 народні депутати (172 члени Партії регіонів і 2 представники блоку НУ-НС) з 256 зареєстрованих у сесійному залі. Проти – 32 народні депутати, один – утримався, і 49 не голосували.