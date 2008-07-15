БЮТ, однозначно, готується до президентських виборів
"...В нас робота така"
Народний депутат України (фракція БЮТ) Геннадій ЗАДИРКО заявляє, що ця політична сила «однозначно» готується до президентських виборів.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив сьогодні на прес-конференції в Донецьку.
«Однозначно ми готуємося до президентських виборів – жодних сумнівів немає», - сказав депутат.
Він також повідомив, що ім`я кандидата на президентську посаду і кількість претендентів будуть відомі після з`їзду. «Те, скільки буде кандидатів, – вирішуватиме з`їзд, який збереться напередодні висування нашого кандидата у Президенти. Рішення буде ухвалене на з`їзді», - підкреслив Г.ЗАДИРКО.
«Ми як політична сила завжди готові до виборів, у нас робота така», - зазначив народний депутат.