Сакварелідзе: Президент сказав, що моє звільнення з ним не було узгоджене

Як передає кореспондент УНІАН, про це Сакварелідзе заявив сьогодні на прес-конференції в Києві.

“Я сьогодні зустрічався з президентом. Президент сказав, що це рішення з ним не було узгоджено. Я сказав, що моє повернення мене не хвилює, мене хвилює доля моїх хлопців прокурорів. Їх шантажують і говорять, що підкинуть наркотики і таке інше”, - сказав Сакварелідзе.

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Він підкреслив, що після свого звільнення не збирається нікуди тікати.

“Я громадянин України, я нікуди не збираюся бігти, виїжджати. Звільнення для мене просто виклик моральний, людський, чоловічий. І я буду боротися до кінця”, - зазначив він і зауважив, що особисто йому жодних погроз не надходило.

При цьому Сакварелідзе висловив думку, що допускає співпрацю з новим очільником Генпрокуратури, але в разі, якщо побачить, що у того є бажання докорінно змінити цю структуру.

“Так, я буду співпрацювати поза системою, якщо буду бачити позитивні кроки”, - сказав Сакварелідзе.

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