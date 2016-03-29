ЗМІ назвали найгучніші справи, які провалив генпрокурор Шокін

Сьогодні видання "Слово і діло" вирішило підбити підсумки роботи Віктора Шокіна на чолі Генпрокуратури з точки зору його нереалізованих обіцянок.

Злочини проти активістів Євромайдану

Призначити Шокіна генпрокурором Верховній Раді запропонував президент Петро Порошенко. Виступаючи у парламенті перед початком голосування, Шокін заявив, що його пріоритетом стане доведення до кінця всіх гучних справ, у тому числі й щодо подій на Майдані взимку 2014 року. Видання зазначає, що ідентичну обіцянку в перші дні своєї роботи в ГПУ дав і Віталій Ярема.

Незважаючи на те, що ГПУ назвала імена замовників і організаторів розстрілів на Майдані, виконавці до відповідальності притягнуті не були. Більше того, в ніч проти 27 березня на волю з Лук’янівського СІЗО був відпущений Ростислав Заворотний, якого підозрюють у видачі зброї, з якої "тітушки" розстрілювали учасників Євромайдану.

Справа Гонгадзе

У лютому 2015 року генеральний прокурор пообіцяв, що ГПУ зможе невдовзі висунути звинувачення замовникам резонансного вбивства журналіста Георгія Гонгадзе. "Я впевнений, що будуть встановлені замовники вбивства", – зазначив Шокін і додав, що він особисто буде опікуватися розслідування цієї справи.

Формулювання "невдовзі", яким Шокін фактично встановив необмежені часові рамки, розтягнулося більш ніж на рік, а після сьогоднішнього рішення Ради про звільнення очільника ГПУ він, очевидно, не зможе виконати відповідну обіцянку.

Недоторканний Кернес

Ще одним суб’єктом і головним героєм обіцянки Віктора Шокіна є чинний мер Харкова Геннадій Кернес. У лютому минулого року генеральний прокурор запевнив, що кримінальне провадження за обвинуваченням проти Кернеса буде доведено до логічного завершення "як би там не було". Через місяць після відповідної заяви Генеральна прокуратура дійсно повідомила Кернесу про підозру у викраденні та катуванні харківських активістів Євромайдану.

Втім, мер Харкова досі залишається непокараним: суд переносив засідання не менше 10 разів. Причини різні – то захист не встиг ознайомитись із матеріалами провадження, то не з’явились адвокати Кернеса або ж кудись зникли представники обвинувачення. Наступне засідання суду в справі Геннадія Кернеса відбудеться 4 квітня 2016 року і, скоріш за все, буде вчергове перенесене.

Сам мер Харкова називає висунуті ГПУ проти нього підозри "спробою силовиків зімітувати роботу". Зазначимо, що на суді Кернес і його охоронці не визнають провину й заявляють про фальсифікацію справи. Їм загрожує до 15 років ув'язнення.

Ще трохи обіцянок...

Шокін також обіцяв повернути кошти, вкрадені чиновниками режиму Януковича. "Слово і Діло" зазначає, що в цьому питанні він був не надто оригінальним - на початку квітня 2014 року те ж саме обіцяв і Олег Махніцький.

Крім того, генпрокурор спробував пропіаритися на скандальному Печерському суді: Шокін звернувся до ВР з проханням дати згоду на затримання та арешт трьох одіозних суддів - Оксани Царевич, Віктора Кицюка та Сергія Вовка. Результат усім відомий: після імітації правосуддя суддя Вовк повернувся на роботу, а Царевич навіть пройшла перший етап переатестації.

За понад два роки на посаді очільника ГПУ Віктор Шокін дав 16 обіцянок, з яких виконав лише третину.