З похованням Гонгадзе його справа не припиняється, замовники вбивства мають бути засуджені - вдова

Як передає кореспондент УНІАН, про це йдеться у зверненні вдови журналіста Мирослави Гонгадзе, яке представникам ЗМІ під час прощальної церемонії озвучив друг родини Євген Глібовицький.

“Мене Мирослава Гонгадзе попросила, щоб я зробив коротке звернення до преси від її імені”, - сказав Глібовицький і передав журналістам слова вдячності від неї за те, що вони з розумінням поставилися до цієї приватної, важливої для родини події.

У заяві наголошується, що “рідні Георгія Гонгадзе відчувають полегшення від того, що тіло Георгія буде поховане з гідністю, на яку заслуговує кожна людина. З похованням Гії не припиняється “справа Гонгадзе”, замовники його вбивства повинні рано чи пізно бути засуджені за законом”.

Крім того, родичі журналіста підкреслили, що верховенство права є шляхом до встановлення справедливості у суспільстві, а утвердження свободи слова і демократії в Україні буде “найкращою пам'яттю про Георгія”.

Глібовицький також додав, що сьогодні більше жодних коментарів від родини Гонгадзе не буде.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у Києві у церкві Миколи Набережного відбувається церемонія прощання із Гонгадзе, вбитим 15 років тому. Його поховають на території церкви під великим козацьким хрестом. Попрощатися із журналістом прийшли нинішні народні депутати, парламентарії минулих скликань, громадські діячі та журналісти.

Довідка УНІАН. Гонгадзе зник у Києві 16 вересня 2000 року. У листопаді того ж року в лісі у Київській області було виявлено обезголовлений труп, який, за висновками експертів, міг належати Гонгадзе. З тих пір тіло зберігалося в київському морзі.

Найгучніше політичне вбивство в історії України призвело до радикалізації українського суспільства за часів правління на той час президента Леоніда Кучми і дало старт оновленню влади в країні.

У січні 2013 року Печерський райсуд Києва визнав винним у вбивстві Гонгадзе екс-генерала МВС Олексія Пукача і засудив його до довічного позбавлення волі.

У серпні 2005 року на той час президент Віктор Ющенко, який змінив на посту глави держави Кучму, посмертно присвоїв Гонгадзе звання Героя України.

За день до похорону, 21 березня, президент України Петро Порошенко передав Золоту Зірку Героя України дружині вбитого журналіста Гонгадзе - Мирославі.