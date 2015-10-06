Суд оголосив обвинувачення Кернесу і його охоронцям у тортурах та викраденні активістів
Обвинувальний акт представники прокуратури читали більше години.
Харківському міському голові Геннадію Кернесу та його охоронцям оголосили обвинувачення, передає "5 канал".
Усім трьом закидають викрадення, тортури та погрози вбивства активістів харківського Євромайдану.
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Обвинувальний акт представники прокуратури читали більше години. Перед тим адвокати підсудних озвучили низку клопотань, зокрема вимагали залучити до процесу міністра внутрішніх справ. Жодного фігуранта у справі суддям так і не вдалося почути. Наступне засідання має відбутися 19 жовтня.
"Я не вважаю, що ми зробимо щось протизаконне, якщо міністр внутрішніх справ надасть пояснення у суді як свідок про те, що я насправді вчинив якийсь злочин. Якщо йому це відомо – нехай скаже", - прокоментував висунення обвинувачення Кернес.