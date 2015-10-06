Суд оголосив обвинувачення Кернесу і його охоронцям у тортурах та викраденні активістів

Харківському міському голові Геннадію Кернесу та його охоронцям оголосили обвинувачення, передає "5 канал".

Усім трьом закидають викрадення, тортури та погрози вбивства активістів харківського Євромайдану.

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Обвинувальний акт представники прокуратури читали більше години. Перед тим адвокати підсудних озвучили низку клопотань, зокрема вимагали залучити до процесу міністра внутрішніх справ. Жодного фігуранта у справі суддям так і не вдалося почути. Наступне засідання має відбутися 19 жовтня.

"Я не вважаю, що ми зробимо щось протизаконне, якщо міністр внутрішніх справ надасть пояснення у суді як свідок про те, що я насправді вчинив якийсь злочин. Якщо йому це відомо – нехай скаже", - прокоментував висунення обвинувачення Кернес.