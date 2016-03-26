Єдиний затриманий у справі незаконної передачі зброї "тітушкам" для розстрілів "майданівців" вийде на свободу - ГПУ

Про це повідомив начальник Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури Сергій Горбатюк.

«Має місце системне небажання належним чином судами розглядати ці справи щодо злочинів, скоєних на Майдані. Такі випадки відбуваються неодноразово», - сказав Горбатюк в ефірі телеканалу «112.Україна».

Він підтвердив, що сьогодні опівночі вийде на свободу підозрюваний у незаконному одержанні 408 автоматів Калашникова 20 лютого і 90 тис. патронів Заворотний, що стало наслідком небажання суддів належним чином розглядати справу.

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«Тобто це людина, яка можливо, організовувала застосування зброї до протестувальників. До цього призвело винятково небажання належним чином розглядати справу, тому що справу до суду направили 3 місяці тому і відтоді суди перекладають відповідальність один на одного за прийняття рішення», - сказав прокурор.

У зв'язку з цим він зазначив, що Генеральна прокуратура України підготує подання до Вищої кваліфікаційної комісії суддів України про притягнення до відповідальності суддів, які затягували розгляд вищезазначеної справи.

Як повідомляв УНІАН, раніше група «Євромайдан SOS» повідомила у Facebook про те, що Апеляційний суд Києва навмисно затягував справу незаконної передачі зброї МВС міліціонерам і «тітушкам» для силового розгону Майдану і майже три місяці визначав її підсудність. Потім, коли справу передали на розгляд до Святошинського суду, залишився один день до закінчення тримання під вартою Заворотного. Але суддя Святошинського суду Жмуть відмовилася розглядати цю справу в суботу, 26 березня - єдиний день, коли суд міг продовжити тримання під вартою Заворотного.

Організація зазначає, що епізод про незаконну видачу зброї сам по собі є ключовим для доказу переслідувань учасників Євромайдану режимом екс-президента України Віктора Януковича, «адже яскраво демонструє зв'язки між міліцією та кримінальними угрупованнями для придушення протесту».