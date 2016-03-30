Апеляційний суд скасував зобов'язання Авакова вибачатися перед Тягнибоком за звинувачення у безладах під Радою
Апеляційний суд Києва визнав неправомірною ухвалу Печерського районного суду столиці, якою міністра внутрішніх справ Арсена Авакова було зобов'язано принести публічні вибачення лідеру партії "Всеукраїнське об’єднання “Свобода” Олегу Тягнибоку за обвинувачення його та активістів його партії в організації масових сутичок під будівлею Верховної Ради 31 серпня 2015 року.
Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду Києва, задовольнивши таким чином скаргу МВС та представників Авакова.
У свою чергу представники Тягнибока та ВО “Свобода” після оголошення такого рішення суду наголосили, що не згодні з ним і оскаржуватимуть вердикт в касаційному порядку.
Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року під Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати будівлю ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. В результаті загинуло четверо бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.
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Аваков звинуватив в організації сутичок під будівлею парламенту "Свободу" та особисто Тягнибока. «Я напряму звинувачую Олега Тягнибока і його партію “Свобода”. Я вважаю, що це злочин, а не політична боротьба», - сказав Аваков.
Він зазначив, що особисто переглядав відео, фотографії, на яких Тягнибок стояв поруч, коли жорстоко били солдата Нацгвардії.
8 вересня 2015 року Тягнибок заявив, що подав позов до Авакова про захист честі, гідності та ділової репутації через звинувачення у причетності до організації сутичок під ВР.
9 лютого Печерський райсуд Києва зобов’язав Авакова cпростувати звинувачення на адресу «Свободи». Суд зобов'язав МВС протягом місяця з дня набуття судовим рішенням законної сили провести брифінг та спростувати інформацію, поширену Аваковим.
МВС натомість подало апеляцію на зазначене рішення Печерського райсуду.