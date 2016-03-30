Апеляційний суд скасував зобов'язання Авакова вибачатися перед Тягнибоком за звинувачення у безладах під Радою

Як передає кореспондент УНІАН, відповідну резолютивну частину ухвали сьогодні оголосила колегія суддів Апеляційного суду Києва, задовольнивши таким чином скаргу МВС та представників Авакова.

У свою чергу представники Тягнибока та ВО “Свобода” після оголошення такого рішення суду наголосили, що не згодні з ним і оскаржуватимуть вердикт в касаційному порядку.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня 2015 року під Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати будівлю ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. В результаті загинуло четверо бійців Нацгвардії, ще близько 150 осіб постраждали.

Читайте такожПорошенко згадав про криваві події під ВР 31 серпня: ворог намагався дестабілізувати ситуацію

Аваков звинуватив в організації сутичок під будівлею парламенту "Свободу" та особисто Тягнибока. «Я напряму звинувачую Олега Тягнибока і його партію “Свобода”. Я вважаю, що це злочин, а не політична боротьба», - сказав Аваков.

Він зазначив, що особисто переглядав відео, фотографії, на яких Тягнибок стояв поруч, коли жорстоко били солдата Нацгвардії.

8 вересня 2015 року Тягнибок заявив, що подав позов до Авакова про захист честі, гідності та ділової репутації через звинувачення у причетності до організації сутичок під ВР.

9 лютого Печерський райсуд Києва зобов’язав Авакова cпростувати звинувачення на адресу «Свободи». Суд зобов'язав МВС протягом місяця з дня набуття судовим рішенням законної сили провести брифінг та спростувати інформацію, поширену Аваковим.

МВС натомість подало апеляцію на зазначене рішення Печерського райсуду.