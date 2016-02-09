Суд зобов’язав Авакова cпростувати звинувачення на адресу Тягнибока в організації зіткнень біля Ради 31 серпня

Про це йдеться в ухвалі Печерського районного суду Києві від 9 лютого 2016 року, скан-копію якої оприлюднила у Facebook прес-служба ВО «Свобода».

"Визнати недостовірною та такою, що принижує честь, гідність Тягнибока Олега Ярославовича інформацію, поширену 31 серпня 2015 року під час проведення брифінгу міністром внутрішніх справ України Арсеном Борисовичем Аваковим на території МВС України, а саме: "... Я прямо звинувачую Олега Тягнибока ... Він привів бандитів, які вбивали і калічили наших солдатів...", - йдеться у рішення суду, яке оприлюднила «Свобода».

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Крім того, суд ухвалив рішення зобов'язати Міністерство внутрішніх справ протягом місяця з дня набуття судовим рішенням законної сили провести брифінг та спростувати інформацію, поширену Аваковим.

Довідка УНІАН. 31 серпня 2015 р. під Верховною Радою після ухвалення в першому читанні змін до Конституції в частині децентралізації почалися сутички між мітингувальниками і співробітниками правоохоронних органів. Агресивно налаштовані учасники мітингу почали штурмувати будівлю ВР, кидати бруківку, димові шашки. Також було кинуто бойову гранату. Загинули троє бійців Нацгвардії. Ще близько 150 осіб постраждали.

За даними силовиків, мітинг під ВР був організований партією «Свобода», Радикальною партією, іншими організаціями.

31 серпня Аваков звинуватив Тягнибока у заворушеннях під будівлею парламенту.

«Я напряму звинувачую Олега Тягнибока і його партію “Свобода”. Я вважаю, що це злочин, а не політична боротьба», - сказав Аваков.

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Він зазначив, що особисто переглядав відео, фотографії, на яких Тягнибок стояв поруч, коли жорстоко били солдата Національної гвардії.

8 вересня 2015 р. Тягнибок заявив, що подав позов до Авакова про захист честі, гідності та ділової репутації через звинувачення у причетності до організації заворушень під Верховною Радою 31 серпня.

Головне слідче управління МВС України в рамках провадження про сутички під Верховною Радою викликало на допит голову ВО «Свобода» Тягнибока, а також ряд членів партії. Декілька «свободівців» проходять у кримінальному провадженні як підозрювані в участі в масових заворушеннях біля парламенту.