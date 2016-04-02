Порошенко і Дуда узгодили плани українсько-польських контактів на вищому рівні

У рамках робочого візиту до Вашингтона президент України Петро Порошенко провів зустріч з президентом Республіки Польща Анджеєм Дудою.

Як повідомляє прес-служба президента, сторони погодили плани щодо подальших українсько-польських контактів на вищому рівні протягом цього року.

Президент України зазначив, що розраховує на польську підтримку рішення Єврокомісії щодо введення безвізового режиму з Європейським Союзом.

Окрему увагу було приділено шляхам активізації діалогу в контексті відносин України з НАТО. Сторони підкреслили важливість проведення в ході Варшавського саміту Альянсу в липні цього року засідання Комісії Україна – НАТО на вищому рівні.

Президент України висловив надію на застосування Польщею та іншими країнами Європи персональних санкцій щодо осіб, причетних до фабрикації справ проти Надії Савченко, Олега Сенцова і інших українських громадян, незаконно утримуваних в Росії.

Керівники двох країн обговорили ситуацію на Донбасі та ініціативу України щодо механізму деокупації Криму. Було зазначено необхідність посилення міжнародного тиску на Росію з метою повного виконання нею Мінських домовленостей.

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Сторони погодилися щодо доцільності збереження режиму санкцій відносно РФ до повного відновлення Україною суверенітету над Донбасом та Кримом.