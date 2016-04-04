В Одесі поліцейські затримали чоловіка, який стріляв у них

Як повідомляє прес-служба патрульної поліції Одеси, близько 4:00 патрульні вели пошук підозрюваних у пограбуванні, яке відбулося в парку імені Горького.

У ході пошуку на вулиці Варненській інспектори перевіряли міжквартальні проїзди й побачили чоловіка та жінку, які поводилися неадекватно.

«Жінка кинула пляшку в патрульних, на прохання заспокоїтися не реагувала. Під час перевірки документів у кишені її супутника поліцейські помітили пістолет. Законну вимогу не торкатися зброї й завести руки за голову чоловік проігнорував і спробував схопити її», - розповіли в прес-службі.

Читайте такожУ Харкові поліція відкрила вогонь по підозрюваному, коли той при втечі засунув руку в кишеню

Патрульні попередили підозрюваного, що застосують зброю, але це не подіяло, й один із поліцейських вистелив у повітря.

«Чоловік кинувся бігти й відкрив вогонь у бік патрульних. У цей момент на допомогу приїхали ще кілька екіпажів патрульних, які долучилися до пошуків утікача. Стрілка знайшли та затримали, перед цим він викинув зброю і втік за гаражі», - зазначили в поліції.

Підозрюваним виявився 24-річний одесит, який у березні звільнився з місць позбавлення волі, де відбував покарання за тяжкий злочин. Пістолет знайшли й передали слідчим.

Ведеться слідство.

Читайте такожУ Черкасах поліція внаслідок погоні затримала чоловіка, що вчинив стрілянину і втік