Тимошенко: ми пишаємося Лобановським, Блохіним, Шевченком, Тимощуком

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО привітала учасників VI чемпіонату Європи з футболу серед студентів, що урочисто відкрився в неділю у Києві.

Як зазначається у вітанні, текст якого розміщено на Урядовому порталі, «черговим свідченням того, що у світі шанують українські футбольні традиції стало те, що Європейська університетська спортивна асоціація вирішила провести цей турнір в Україні».

«Ми пишаємося українськими спортсменами, чиї імена вписані золотими літерами в історію вітчизняного та світового футболу. Це Валерій Лобановський, Олег БЛОХІН, Андрій ШЕВЧЕНКО, Анатолій ТИМОЩУК та багато інших. Збірна команда студентів України стала чемпіоном XX Всесвітньої універсіади 2007 року», - зазначила прем’єр-міністр.

Вона висловила переконання, що й надалі футболісти даруватимуть шанувальникам спорту приємні та захоплюючі хвилини. «Сподіваюся, що це спортивне свято надасть новий імпульс розвиткові вітчизняного футболу, розширить коло людей, які не уявляють своє життя без спорту», - зауважила Ю.ТИМОШЕНКО.

«Вірю, що VI чемпіонат Європи з футболу серед студентів стане важливою подією в спортивному житті. Прориви в усіх сферах життя людей можна робити лише завдяки командній роботі і щоденній праці, переконана, що командний рух та злагоджена гра принесуть вам нові перемоги», - підсумувала прем’єр-міністр і побажада усім учасникам чемпіонату спортивної удачі, здоров’я та віри у свої сили.

Як повідомляв УНІАН, VI чемпіонат Європи з футболу серед студентів вперше проводиться у Києві. Він триватиме з 20 по 26 липня.